У Москві затримали 6 учасників одиночних пікетів на підтримку ув’язненого активіста Дадіна

У російській столиці Москві у середу затримали 6 учасників одиночних пікетів на підтримку ув’язненого активіста Ільдара Дадіна.

Як повідомляє у своєму «Фейсбуці» інший активіст Сергій Ожич, затримано Олену Захарову, Марію Рябикову, Михайла Ляшкевича, Павла Кузнецова, Тетяну Таврит та Леоніда Дуброво. Всі вони брали участь у пікетах біля будівлі Федеральної служби виконання покарань у центрі Москви.

Наразі затримані перебувають в одному з райвідділків поліції.

Активісти вимагають від уповноваженого відомства повідомити місцезнаходження Ільдара Дадіна, якого понад місяць тому етапували з колонії у невідомому напряму.

Ільдар Дадін – єдиний у Росії активіст, засуджений за статтею російського Кримінального кодексу про «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів». У грудні 2015 року його засудили до 3 років колонії загального режиму, апеляційна інстанція знизила термін до 2 з половиною років. У листопаді минулого року Дадін заявив про тортури, яких він зазнав у колонії в Карелії. 5 грудня стало відомо, що активіста етапували до іншого виправного закладу. Відтоді про місце його перебування нічого не відомо. Європейський суд із прав людини зобов’язав Росію до 9 січня повідомити, де перебуває Дадін.