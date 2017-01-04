Ізраїль: суд визнав винним солдата у ненавмисному вбивстві

Ізраїльський суд визнав винним солдата в ненавмисному вбивстві після того, як він застрелив пораненого палестинського нападника.

Сержант Елор Азарія вистрелив Абдулу Фатаху аль-Шаріфу в голову, коли той був роззброєний і лежав нерухомо на дорозі.

Інцидент стався в Хевроні на Західному березі в березні 2016 року після того, як інший солдат був поранений ножем.

Колегія з трьох військових суддів відхилила твердження захисту Азарія, що солдат вистрілив у Шаріфа, оскільки той, як і раніше, представляв собою загрозу.

Азарія повідомив суду, що, на його думку, палестинець міг мати вибуховий жилет.

Захист заявив, що буде оскаржувати вирок. Солдатові загрожує до 20 років позбавлення волі.

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що він не погоджується з вироком, але закликав громадськість поважати рішення суду.

На підтримку Азарія проводилися мітинги, також деякі високопоставлені політики підтримали солдата.