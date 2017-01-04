Силовики затримали проректора Київської академії водного транспорту – прокуратура

Правоохоронці затримали під час одержання неправомірної вигоди першого проректора Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, проректор вимагав 25 тисяч гривень за сприяння у зарахуванні на другий курс заочної форми навчання під час переведення в академію з іншого вищого навчального закладу.

У прокуратурі зазначають, що його затримали «на гарячому» одразу після отримання другої частини обумовленої суми.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».



У прокуратурі не вказують прізвища затриманого, в академії інформацію силовиків не коментують.