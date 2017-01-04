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04 січня 2017, Київ 17:49
Новини | Події

Прокуратура: співробітника митниці аеропорту «Київ» затримали на хабарі

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Генеральна прокуратура повідомляє про затримання на хабарі інспектора відділу митного оформлення аеропорту «Київ» («Жуляни»). За даними відомства, співробітника митниці затримали під час отримання хабара у розмірі 500 євро від громадянина України.

«Посадовець налагодив незаконний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від цивільних осіб, які перетинають державний кордон України в зоні діяльності міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни)», за не створення штучних перешкод під час митного огляду їхнього багажу», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі тривають слідчі дії. Щодо посадовця готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади, а також проводяться першочергові слідчі дії, повідомили у відомстві.

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