Прокуратура: співробітника митниці аеропорту «Київ» затримали на хабарі

Генеральна прокуратура повідомляє про затримання на хабарі інспектора відділу митного оформлення аеропорту «Київ» («Жуляни»). За даними відомства, співробітника митниці затримали під час отримання хабара у розмірі 500 євро від громадянина України.

«Посадовець налагодив незаконний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від цивільних осіб, які перетинають державний кордон України в зоні діяльності міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни)», за не створення штучних перешкод під час митного огляду їхнього багажу», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі тривають слідчі дії. Щодо посадовця готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади, а також проводяться першочергові слідчі дії, повідомили у відомстві.