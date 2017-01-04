Громадянин Киргизстану вимагає від ЗМІ спростування щодо його причетності до нападу у Стамбулі

Громадянин Киргизстану Яхіє Машрапов, якого звинувачували в причетності до теракту в Стамбулі і фото якого було опубліковане в інтернеті, вимагає спростування опублікованих недостовірних відомостей.

«Я не збираюся подавати в суд на турецькі ЗМІ, але вимагаю дати спростування інформації, що ганьбить мою честь», – сказав він в коментарі російській агенції «Інтерфакс».

Машрапов зазначив, що найближчим часом не має наміру летіти до Стамбула.

«Мої рідні дуже налякалися, що сталося, тому я поки не планую виїжджати за кордон… Турецькі ЗМІ поширили фото мого паспорта і пишуть, що я причетний до теракту, як так можна голослівно говорити і писати», – сказав він.

Як заявив Машрапов в коментарі киргизькій редакції Радіо Свобода, турецька поліція його допитувала і відпустила, переконавшись у непричетності до теракту.

«Коли збирався вилетіти зі Стамбула в Киргизстан, мене затримали співробітники поліції Туреччини і допитували протягом години. Перевіряли мій паспорт, сфотографували. Вони встановили, що я не причетний до теракту, і відпустили. Однак після допиту чомусь фотографія паспорта як документ підозрюваного з’явилася в мережі. Я дуже розчарований тим, що трапилося», – сказав він.

Раніше турецькі ЗМІ з посиланням на джерела в поліції повідомляли, що нападник, імовірно, є громадянином Узбекистану або Киргизстану. Пізніше в інтернеті з’явилося фото паспорта громадянина Киргизстану Яхіє Машрапова, якого назвали підозрюваним у нападі.

Киргизькі силовики повідомили, що Машрапов перебуває в Киргизстані і не має стосунку до теракту в Стамбулі.

Консульство Киргизстану в Стамбулі зажадало від низки турецьких засобів масової інформації спростування повідомлення про причетність Машрапова до нападу на нічний клуб.

У Стамбулі нападник увірвався в нічний клуб Reina з автоматичною зброєю і почав стріляти в людей, які святкували Новий рік. У результаті нападу загинули 39 людей і поранені 69.

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за цей інцидент, заявивши, що це напад на «відступників» і помста за військове втручання Туреччини в Сирії.

Сьогодні міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що влада країни визначила винуватця теракту 1 січня в нічному клубі в Стамбулі, але подробиці наразі не розголошуються. Перед цією заявою турецькі ЗМІ повідомили про затримання 4 січня іще 5 осіб, ймовірно, пов’язаних з угрупованням «Ісламська держава», в портовому місті Ізмір в рамках розслідування про причетність до нападу.