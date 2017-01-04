КМДА: рівень захворюваності на грип і ГРВІ у Києві знижується

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що загальний рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Києві продовжує знижуватися.

Як повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, спостерігається зниження захворюваності на понад 57%.

«Зниження відбувається за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Зокрема, за зазначений період (за 2 дні 1 тижня, станом на 3 січня 2017 року ) захворіло 3892 дітей проти 9668 (зниження на 59,7%). Окрім того, серед школярів спостерігається зменшення захворюваності на 35,5%, а серед дорослих – на 49,2%», – сказав Поворозник, якого цитує прес-служба КМДА.

Він зазначив, що до лікувальних закладів з 2 до 3 січня госпіталізували 169 людей, з них – 99 дітей.

У цьому сезоні домінує штам вірусу грипу типу А(H3) сезонний, що визначений у 64,9 % випадків. Лікарі радять робити щеплення впродовж усього сезону грипу, а в разі захворювання – звертатися до медиків.