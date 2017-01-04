Віце-прем’єр Кириленко виступив за повернення в Україну останків Петлюри, Бандери і Коновальця

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко виступає за перепоховання в Україні останків політичних діячів Симона Петлюри, Степана Бандери та Євгена Коновальця. Про це урядовець написав на своїй сторінці у «Твіттері».

«Сумна історія з Олесем знову ставить у порядок денний створення національного пантеону. Треба повернути в Україну Петлюру, Бандеру, Коновальця», – написав він.

Діяч УНР Симон Петлюра похований у Парижі, ватажки Організації українських націоналістів Степан Бандера та Євген Коновалець – у Мюнхені та Роттердамі відповідно.

Напередодні у Празі ексгумували останки українського письменника Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби – у зв’язку зі смертю особи, як сплачувала за утримання могили (його похоронять на цьому місці).

В уряді України висловили готовність забезпечити повернення останків письменника на батьківщину. Крім того, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про плани створити при Міністерстві культури України спеціальну міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

У посольстві України в Канаді повідомили, що родичі Олександра Олеся дали згоду на перепоховання його останків в Україні.