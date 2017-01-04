Сучасний словник назвав слово «корупція» словом 2016 року

Словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» визнав слово «корупція» словом 2016 року.

Як зазначають у редакції словника, головною внутрішньою проблемою України, що згадувалась упродовж минулого року у різних контекстах, є корупція.

Два інших слова-відкриття 2016 року – «офшор» та «е-декларація» – також є складовими ширшого семантичного поля корупції, які упродовж року підігрівали інтерес до цієї теми.

Серед інших важливих слів минулого року редакція словника сучасної української мови «Мислово» виокремила слова «банкопад», «безвіз», «брекзит» і лексичну пару «зрада/перемога».

Словник «Мислово» обирає слово року вчетверте. Словом 2015 року було слово «блокаду», а словом 2014 року – «кіборги» у значенні «захисники Донецького аеропорту».

Онлайн-словник є інтерактивним проектом з розвитку сучасної української мови та сленгу, визначення до якого пишуть звичайні користувачі. Основними критеріями вибору є популярність слова та його соціальна значущість.