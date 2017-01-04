НАБУ почало розслідування щодо одержання хабара невстановленими особами з числа депутатів

Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування за фактом одержання невстановленими особами з числа народних депутатів України неправомірної вигоди.

«НАБУ розглянуло заяву про здійснення корупційних кримінальних правопорушень, і на підставі цієї інформації розпочало досудове розслідування в кримінальному провадженні», – повідомили в прес-службі НАБУ.

За даними бюро, провадження відкрито за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції або отримання неправомірної вигоди посадовою особою).

Раніше колишній заступник генпрокурора Ренат Кузьмін на своїй сторінці у Facebook написав, що звернувся до НАБУ із заявою про скоєння злочину народними депутатами під час призначення Юрія Луценка на посаду генерального прокурора.

Сьогодні Кузьмін опублікував відповідь НАБУ, у якій йдеться про відкриття провадження.