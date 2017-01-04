Росія запропонувала партнерство і зброю Філіппінам, де президент виступає проти США

Росія готова стати близьким другом для Філіппін і надати цій країні передові озброєння, зокрема, літаки і підводні човни, заявив посол Росії Ігор Ховаєв.

Виступаючи з прес-конференцією на борту одного з двох російських військових кораблів, що зайшли з дружнім візитом до порту столиці Маніли, він заявив: «Ми не втручаємося у ваші відносини з вашими традиційними партнерами, а ваші традиційні партнери мають поважати інтереси Філіппін і Росії».

Президент Філіппін Родріго Дутерте, що обійняв посаду в червні минулого року, встиг виступити з безліччю словесних нападів на Сполучені Штати Америки, що є давнім традиційним партнером його країни і мають із нею особливі союзницькі відносини, лаяв Захід загалом і пішов на низку кроків, щоб натомість зблизитися з Росією й Китаєм.

Філіппіни були колонією США в 1899–1940 роках. Угоду про розширену співпрацю в оборонній сфері між США і Філіппінами (EDCA) було підписано 1951 року, а потім пролонговано 1999-го. Влітку минулого року законність і легітимність документа підтвердив Верховний суд Філіппін.

Росія намагається об’єднати навколо себе держави «третього світу», переважно з популістськими керівниками, на ґрунті антиамериканізму і антизахідної позиції.