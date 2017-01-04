МОЗ: в Україні від грипу та ГРВІ минулого тижня померли 6 людей

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що в Україні від ускладнень захворювань на грип та ГРВІ минулого тижня померли шість людей.

Як зазначається у звіті Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій МОЗ, троє людей померли у Львівській області, ще троє у Полтавській, Миколаївській і Запорізькій областях.

За даними МОЗ, захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідпороги в 21 області України і в Києві, найвищий показник захворюваності зареєстрований у Київській області, найменший – у Луганській області.

«За звітний 52 тиждень 25.12.2016 – 01.01.2017) на грип та ГРВІ захворів 369 151 людина, з них 57,8% складають діти віком до 17 років. Тенденція до зростання захворюваності зменшилася, це пов’язано з новорічними святами та канікулами в навчальних закладах», – йдеться в повідомленні.

Раніше у Київській міській державній адміністрації заявили, що загальний рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Києві продовжує знижуватися.

У цьому сезоні домінує штам вірусу грипу типу А(H3) сезонний, що визначений у 64,9 % випадків. Лікарі радять робити щеплення впродовж усього сезону грипу, а в разі захворювання – звертатися до медиків.