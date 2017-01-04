У Туреччині повідомили про затримання вже 20 ісламістів у справі про напад у Стамбулі

У Туреччині, у провінції Ізмір на заході країни, затримали вже 20 підозрюваних членів екстремістського угруповання «Ісламська держава» в перебігу розслідування справи про напад новорічної ночі на престижний нічний клуб у Стамбулі, повідомило державне агентство «Анадолу».

Агентство «Ройтерз», посилаючись на джерела в поліції, додало, що підозрюваних вважають вихідцями з країн Середньої Азії та Північної Африки; як вважають, вони прибули до Ізміра з міста Конья.

Раніше в середу міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що влада країни визначила винуватця теракту 1 січня в нічному клубі у Стамбулі, внаслідок якого були вбиті 39 людей і майже 70 поранені, але подробиці наразі не розголошуються.

У вівторок турецькі засоби інформації повідомляли, що того дня й попередніми днями в цій справі затримали ще 16 осіб, серед них двох іноземців, і серед затриманих, за цими повідомленнями, є жінка, яку вважають дружиною ймовірного нападника. За їхніми даними, подружжя з дітьми винаймало помешкання в місті Конья, а жінка заявила, що про напад у Стамбулі, куди чоловік поїхав 29 грудня, дізналася з засобів інформації і що вона не підозрювала ісламістських симпатій чоловіка.

Турецькі засоби інформації назвали ймовірного нападника громадянином Киргизстану чи Узбекистану, який із родиною прибув до Туреччини з Киргизстану 20 листопада. Вони також пишуть, що нападник мав ознаки доброго тренування у використанні зброї і, найімовірніше, воював у Сирії на боці джигадистів, здобувши досвід вуличних боїв.

Офіційно цих даних турецької преси ще не підтверджували.

Відповідальність за напад узяло на себе раніше угруповання «Ісламська держава», яке заявило, що «героїчний солдат халіфату» здійснив напад у місці, де «християни відзначали своє відступницьке свято».

Нападника досі розшукують.