ДСНС: на Закарпатті сталося сходження двох лавин, жертв немає

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що у Закарпатській області через негоду сталося сходження двох лавин.

Як повідомляє прес-служба відомства, снігові маси зійшли на дорогу місцевого значення між населеними пунктами Нересниця та Широкий Луг Тячівського району, через це рух транспорту частково обмежений.

У ДСНС повідомляють, що друга лавина зійшла на дорогу Колочава-Хуст, між населеними пунктами Вільшани й Мерешор, через це сходження були заблоковані чотири автомобілі, в яких перебували близько 10 людей, вони покинули транспортні засоби самостійно.

Жертв та травмованих немає, додають рятувальники.

У ДСНС зазначають, що через негоду ускладнений рух транспорту на автошляхах державного значення, зокрема М06 Київ – Чоп, Н13 Львів – Самбір – Ужгород, Н09 Мукачево – Рогатин – Львів, Р21 Долина-Хуст, а на перевалах рух великовагового транспорту обмежений.

Рятувальники вже відбуксирували 50 автомобілів, які застрягли на засніжених трасах, робота з буксирування транспортних засобів триває.

Станом на 17:00 електропостачання у всіх населених пунктах відновлене, зазначають у службі.

Синоптики прогнозують, що негода триватиме упродовж 4-5 січня.