У Німеччині повідомили про затримання знайомого ймовірного нападника в Берліні

У Німеччині повідомили, що затримали знайомого підозрюваного нападника на різдвяний ринок у Берліні, але затримання відбулося в іншій справі.

Як заявила речниця федеральної прокуратури Фрауке Келер, тепер також розслідують, чи відіграв затриманий якусь роль і в нападі в Берліні, внаслідок якого загинули 12 людей.

За її словами, затриманий, 26-річний громадянин Тунісу, імені якого не назвали, знав головного підозрюваного в нападі, теж громадянина Тунісу Аніса Амрі, з кінця 2015 року, і вони разом обідали в ресторані ввечері напередодні нападу 19 грудня.

Але наразі ще немає достатніх доказів того, що цей чоловік причетний до нападу, додала речниця.

Прокуратура Берліна, зі свого боку, окремо повідомила, що згаданого чоловіка затримали ввечері у вівторок у справі про шахрайство з соціальними виплатами.

24-річний Аніс Амрі, який, як вважають, був за кермом вантажівки, яка таранила різдвяний ринок, і в хаосі втік, був урешті застрелений поліцією в італійському Мілані, коли він влаштував перестрілку під час випадкової перевірки документів 23 грудня.

Відповідальність за дії Амрі взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».