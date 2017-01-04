Штаб АТО: сьогодні через обстріли на Донбасі поранений військовий

У штабі АТО заявляють, що сьогодні внаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі поранений український військовий.

При цьому у штабі не уточнюють, за яких обставин військовий зазнав поранень.

«На донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів противник вів вогонь по Троїцькому та Зайцевому, а з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілював Луганське, Авдіївку та Круту Балку. Одного нашого військовослужбовця поранено», – йдеться у повідомленні прес-центру штабу.

Також українські військові заявляють, що сьогодні проросійські бойовики з мінометів неодноразово обстрілювали Водяне, а Широкине обстрілювали ще й з БМП.

На луганському напрямку, за даними штабу, сепаратисти обстрілювали з 120 міліметрових мінометів позиції ЗСУ біля Новозванівки, а Новоолександрівку та Станиці Луганській – з гранатометів.

Речник з питань АТО Олександр Мотузяник повідомляв, що минулої доби на Донбасі поранені двоє військових.

В угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» не надають оперативної ситуаціїна території, яку вони контролюють.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.