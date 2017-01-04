Зубко: через негоду оперативні штаби працюватимуть цілодобово

Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявляє, що через негоду оперативні штаби працюватимуть цілодобово.

«У зв’язку з очікуваними сильними снігопадами та різким зниженням температури повітря місцями до 26 градусів морозу доручено забезпечити постійний моніторинг ситуації в регіонах», – сказав Зубко, якого цитує прес-служба Кабміну.

За його словами, серед першочергових заходів – організація цілодобової роботи оперативних штабів для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, безперебійне функціонування систем життєзабезпечення населення, цілодобове функціонування стаціонарних пунктів обігріву.

За даними Укргідрометцентру, цього тижня у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується різке зниження температури.