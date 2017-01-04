Луценко: прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова

Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

«Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України 4 січня до одного з місцевих судів спрямовано обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Єфремова про вчинення ним низки злочинів», – написав на своїй сторінці в Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

Луценко зазначив, що Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, організації захоплення будівлі управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи, організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка».

3 січня повідомлялося, що Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт.

30 липня 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про затримання Олександра Єфремова, якого прокуратура підозрює у причетності до створення угруповання «ЛНР», дій з метою зміни меж території України та заволодіння майном «Луганськвугілля». Сам Єфремов усі звинувачення на свою адресу відкидає. Наразі Єфремов перебуває під вартою.

Крім того, у Генпрокуратурі заявляли, що в рамках розслідування кримінального провадження щодо Єфремова силовики склали повідомлення про підозру низці колишніх посадовців з Луганщини.