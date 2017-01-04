Новий президент Молдови зустрівся з лідером Придністровського регіону

Новий президент Молдови, проросійський діяч Ігор Додон зустрівся з новим фактичним лідером сепаратистського проросійського Придністровського регіону країни Вадимом Красносельським, який називає себе «президентом Придністровської молдовської республіки».

Зустріч відбулася в місті Бендери, наразі захопленому сепаратистами, хоча офіційно воно має бути в буферній зоні між територіями, підконтрольними Кишиневу і сепаратистам.

За повідомленнями про цю зустріч російських агентств, які працюють на сепаратистській території, після зустрічі за зачиненими дверима Додон заявив, що стосовно придністровського врегулювання є певні складні питання і різні погляди, але, сказав він, «це не означає, що ми не маємо сідати за стіл переговорів і обговорювати й вирішувати проблеми наших громадян».

Красносельський, зі свого боку, сказав, що переговори були зосереджені, серед іншого, на питаннях вільного пересування людей, залізничного сполучення і взаємного визнання документів сторін.

Напередодні зустрічі Додон написав у фейсбуці, що така зустріч необхідна, щоб інтенсифікувати переговори про придністровське врегулювання.

Красносельський заявляв, що виступає за незалежність Придністровського регіону Молдови і його тісніші зв’язки з Росією на підставі результатів референдуму 2006 року, яких не визнали у світі.

Додон, що обійняв посаду президента Молдови 23 грудня, обіцяв вирішити придністровське питання за час перебування на цій посаді.

Красносельський став фактичним лідером Придністровського регіону в середині грудня після невизнаних у світі «виборів» на захоплених сепаратистами територіях Молдови.

Переважно російськомовний регіон Придністров’я, де базувалася 14-а армія Радянської армії СРСР, а потім Збройних сил Росії, нині перейменована в Оперативну групу російських військ, ще в радянські часи, 1990 року, односторонньо проголосив «незалежність» від решти Молдови. Після війни 1992 року, в якій загинуло близько 1200 людей, Кишинів остаточно втратив контроль над цим регіоном країни; в цій війні на боці сепаратистів узяли участь окремі бійці й цілі підрозділи й частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто у світі, хоча регіон має істотну підтримку Росії. Росія, всупереч своїм міжнародним зобов’язанням вивести свої війська з регіону до 2002 року, відмовляється зробити це.