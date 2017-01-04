ДСНС: на Закарпатті через снігопад сталося ще одне сходження лавини

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що у Закарпатській області через снігопад сталося ще одне сходження лавини.

Як повідомляє прес-служба відомства, зафіксоване сходження снігових лавин на дорогу місцевого значення у селі Нересниця та на дорогу місцевого значення у селі Усть-Чорна.

Жертв та постраждалих немає.

Раніше сьогодні у ДСНС повідомляли про сходження двох лавин у цьому регіоні. Це сталося між населеними пунктами Нересниця та Широкий Луг Тячівського району, а також між населеними пунктами Вільшани й Мерешор – через це сходження були заблоковані чотири автомобілі, в яких перебували близько 10 людей, вони покинули транспортні засоби самостійно.

Крім того, у ДСНС попереджали, що через негоду ускладнений рух транспорту на автошляхах державного значення, зокрема М06 Київ – Чоп, Н13 Львів – Самбір – Ужгород, Н09 Мукачево – Рогатин – Львів, Р21 Долина-Хуст, а на перевалах рух великовагового транспорту обмежений.

Синоптики прогнозують, що негода триватиме упродовж 4-5 січня.