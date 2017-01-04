Майже 200 тисяч гривень віддали чиновники Кіровоградщини без тендеру на охорону хворих на туберкульоз – #Точно

3 січня обласна туберкульозна лікарня на Кіровоградщині уклала угоду щодо послуг фізичної охорони хворих на 199 990 гривень з ТОВ «Київ Гвард». Така інформація розміщена на офіційному порталі публічних закупівель ProZorro, передає #Точно, проект Радіо Свобода.

Протягом 2017 року фірма «Київ Гвард» має забезпечити 8760 годин охорони хворих на заразну форму туберкульозу, щодо яких судом ухвалено рішення про обов’язкову госпіталізацію, і в разі необхідності супровід пацієнта за межі лікарні. Вартість однієї години становить 22,83 гривні.

Минулого року вартість аналогічних послуг для цієї ж лікарні склала 21,77 гривні за годину.

Відповідно до закону про публічні закупівлі, замовники тендерів мають право закуповувати товари та послуги очікуваною вартістю до двохсот тисяч гривень без конкурсних торгів. Таким чином, визначивши очікувану вартість на рівні 199 990 гривень, чиновники кіровоградської лікарні уникнули проведення конкурсних торгів.

Розпорядження щодо утворення окремих відділень, які охороняються, в туберкульозних диспансерах для госпіталізованих хворих за рішенням суду було видане 2009 року тодішньою головою уряду Юлією Тимошенко.

Із 1 квітня минулого року на електронну систему публічних закупівель ProZorro перейшли центральні органи виконавчої влади та підприємства-монополісти. З 1 серпня на ProZorro перейшли всі інші замовники тендерів: органи виконавчої влади в регіонах, органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства.