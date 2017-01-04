Силовики повідомили про викриття групи вимагачів, серед яких був працівник СБУ

Оперативники управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою припинили діяльність організованого злочинного угруповання, яке вимагало гроші з громадян і у складі якого був і працівник СБУ, повідомила прес-служба СБУ.

За повідомленням, «рекетири» схиляли львів’ян до участі в контрабанді наркотиків до однієї з країн ЄС, а в разі відмови від протиправної діяльності виставляли «штраф», який сягав 6500 доларів США.

«Правоохоронці затримали співробітника управління СБУ у Львівській області та ще одного вимагача під час одержання частини «пені» в сумі 1000 доларів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії щодо притягнення до відповідальності інших членів банди», – мовиться в повідомленні СБУ.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос теж повідомив про цей випадок: військова прокуратура Львівського гарнізону на підставі матеріалів та спільно з управлінням внутрішньої безпеки СБУ в рамках контролю за ч. 3 ст. 189 КК України (вимагання) задокументували факт вимагання із застосуванням насильства співробітником управління СБУ у Львівській області коштів у розмірі 6500 доларів США.

«Під час одержання частини коштів у розмірі 1000 доларів США вимагача затримано у порядку ст. 208 КПК України (затримання уповноваженою службовою особою – ред.). Гроші виявлені та вилучені в повному обсязі під час проведення огляду місця події. На даний час проводяться невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем проживання фігуранта», – повідомив Матіос.