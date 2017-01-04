Вибух у житловому будинку в Сумах влаштував психічно хворий мешканець – поліція

Головне управління Національної поліції України в Сумській області повідомило, що вибух у житловому будинку в Сумах, унаслідок якого загинула людина, влаштував його мешканець, що перебуває на постійному обліку у психіатра з відповідним діагнозом.

Як мовиться в повідомленні, після сімейної сварки 59-річний чоловік, власник квартири на сьомому поверсі, навмисне відкрив на кухні вентилі газової плити, напустив у приміщення газу та підпалив цигарку. Вибух стався у вівторок увечері внаслідок займання газоповітряної суміші.

В результаті вибуху загинула 64-річна пенсіонерка, що жила у квартирі на поверх нижче, сам чоловік із травмами голови і термічними опіками обличчя, голови, огруддя, рук, ніг – загальною площею близько 20% поверхні тіла, 1–2-го ступеня – потрапив до реанімації. До медиків по допомогу звернулась родина, що живе по сусідству, – дві жінки та двоє малолітніх хлопчиків. Вибухом зруйноване перекриття між двома квартирами 6-го та 7-го поверхів, пошкоджено перекриття між поверхами вище та нижче від епіцентру вибуху, а також міжкімнатні стіни двох квартир та вікна цього і кількох сусідніх будинків.

Із місця події евакуювали 64 мешканців будинку, розселенням людей зайнялася міська влада; працівники поліції забезпечують охорону громадського порядку та охорону пошкодженого будинку, повідомив начальник ГУНП Сумської області Микола Лушпієнко.

Наразі за фактом вибуху слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення чи пошкодження майна), проводяться першочергові слідчі дії, опитуються свідки та потерпілі.