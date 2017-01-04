Посольство в Москві повідомило про вітання президента українським в’язням у Росії

Посольство України в Москві повідомило про привітання президента України Петра Порошенка українським в’язням у Росії.

«Президент України Петро Порошенко привітав громадян України, які незаконно утримуються на території Росії, з новорічними святами. Посольство України приєднується до привітань та здійснює необхідні заходи для якомога скорішої передачі цих листів адресатам», – мовиться в повідомленні посольства у фейсбуці, що також містить копії цих листів.

Коли саме були направлені ці листи, не уточнено.

Листи адресовані Олегові Сенцову, Олександрові Кольченку, Станіславу Клихові, Миколі Карпюкові, Євгенові Панову, Романові Сущенку, Валентинові Вигівському, Андрієві Коломійцю, Олександрові Костенку, Сергієві Литвинову, Олексієві Чирнію, Рустемові Ваїтову, Русланові Зейтуллаєву, Нурі Примову і Фератові Сайфуллаєву.

Крім них, Москва незаконно, на думку Києва, Заходу і правозахисників, утримує за ґратами ще групу українських громадян, переважно кримських татар, поза межами Росії – на окупованій території України у Криму. Вітання їм не можуть направлятися через посольство в Росії.