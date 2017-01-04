Депутат Ірина Фріз запропонувала запросити Марін Ле Пен до зони АТО, щоб та побачила дії Росії

Народний депутат Ірина Фріз (фракція «Блок Петра Порошенка» запропонувала запросити до зони антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на сході України ультраправу кандидата на майбутніх виборах президента Франції, лідера популістської партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, яка заявила, що анексія Росією українського Криму не була незаконною.

«Як член міжпарламентської групи дружби Україна-Франція, я готова організувати візит пані Ле Пен в Україну для того, щоб вона на власні очі побачила ситуацію у країні та здійснила візит на схід у зону АТО для того, щоб побачити наслідки «руського миру». Я переконана, що пані Ле Пен, незважаючи на трансляцію російської риторики щодо України, є патріоткою Франції. І я переконана в тому, що завдяки візиту в Україну вона змінить свою риторику», – написала Фріз у фейсбуці.

«Незважаючи на те, що пані Ле Пен відкрито фінансується та має кредитну лінію від Росії, гадаю, що їй не вистачає зовнішньополітичного досвіду та інформації для того, щоб оцінити ситуацію, що склалася в Україні, та російську політику на пострадянському просторі. Міграційна проблема, що лежить в основі передвиборчої програми Ле Пен, була створена саме через втручання Росії в сирійський конфлікт та бомбардування Кремлем населених пунктів. Тож Ле Пен, на жаль, не досить розуміє роль Росії у кризових явищах у самій Франції», – додала депутат.

У коментарях до деяких критичних зауважень до цієї пропозиції Ірина Фріз також додала: «На тлі зростаючої популярності ультраправих ігнорувати всіх, хто не підтримує нашу країну, небезпечно. Неадекватний сусід залишиться поруч із нами. Отже, ми маємо працювати з усіма силами в Європі. Ле Пен має високий рейтинг, і не можна виключати її шанси на перемогу. Її позиція по Україні – це те, що вливається в вуха російськими політиками. Ми маємо створити свій канал доведення інформації».

Також у середу Міністерство закордонних справ України підтвердило, що отримало лист від Служби безпеки України для погодження ініціативи про заборону в’їзду до України кандидата на посаду президента Франції від ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен у зв’язку з її висловлюваннями щодо територіальної цілісності України.

Раніше в середу керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук повідомив, що Служба безпеки України направила до Міністерства закордонних справ України листа для погодження заборони на в’їзд до України Марін Ле Пен у зв’язку з заявою французького політика щодо анексії Росією Криму.

У вівторок МЗС України висловило обурення з приводу заяви Марін Ле Пен із виправданням окупації Росією українського Криму і попередило, що «такі заяви, а також дії на порушення українського законодавства, обов’язково матимуть наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в’їзд в Україну».

У вівторок Марін Ле Пен в інтерв’ю французьким телеканалам RMC і BFMTV, зокрема, заявила: «Я абсолютно не вважаю, що відбулася незаконна анексія: був референдум, мешканці Криму забажали возз’єднатися з Росією». «Я не бачу ніяких підстав ставити під сумнів цей референдум», – додала Ле Пен і на запитання, чи вважає вона Крим частиною Росії, відповіла: «Так».

Ці заяви цілком повторюють позицію Кремля щодо окупованого Криму.

Марін Ле Пен, відома своєю проросійською позицією, а також тим, що її політична сила отримує фінансову і пропагандистську підтримку з боку Росії, вважається одним із двох провідних кандидатів на виборах президента Франції, перший тур яких має відбутися 23 квітня. Вона, зокрема, закликає до «стратегічного партнерства» між Францією і Росією в боротьбі з ісламізмом.

За оцінками соціологів, наразі найімовірніше, що у другому турі вона програє висуванцеві правої партії «Республіканці» Франсуа Фійонові, що теж дотримується проросійських позицій і, зокрема, заявляє про необхідність скасувати санкції ЄС щодо Росії, накладені через окупацію Криму і агресію проти України на частині Донбасу.

Російські війська почали окупацію українського Криму в лютому 2014 року; в березні на підставі «результатів» влаштованого там незаконного псевдореферендуму, який відкинула міжнародна спільнота, Росія заявила про вступ півострова до неї, назвавши це «возз’єднанням». У світі, за ліченими винятками серед кількох найближчих союзників Москви, не визнали претензій Росії на володіння міжнародно визнаною частиною України; Генеральна асамблея ООН прямо відкинула їх. Європейський союз, США й інші країни Заходу запровадили через окупацію Криму низку санкцій проти Росії, які потім були далі розширені через нову агресію Росії проти України на Донбасі.