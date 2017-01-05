Бойовики на Донбасі здійснили понад півсотні обстрілів за добу – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 4 січня підтримувані Росією бойовики здійснили 52 обстріли позицій українських військових. Внаслідок цих обстрілів був поранений один військовослужбовець Збройних сил України, додають у штабі АТО.

За цими даними, з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики стріляли на Маріупольському напрямку, а по Широкиному неодноразово вогонь вела ще й бойова машина піхоти.

У кількох місцевостях на Луганщині зафіксовані мінометні або гранатометні обстріли, так само, як і на Донецькому напрямку, твердять українські військові.

Зі 152-міліметрової артилерії бойовики вели вогонь по українських позиціях у районі Троїцького, додають у штабі АТО.

В угрупованні «ДНР» твердять, що українські військові намагаються повторити результат передноворічних бойових дій на Світлодарській дузі й просунутися в «сірій зоні» в районі Донецької фільтрувальної станції.

В угрупованні «ЛНР» ше не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.