Туреччина закликає Росію та Іран зупинити порушення перемир’я шиїтськими силами в Сирії

Туреччина 4 січня закликала Росію та Іран вплинути на угруповання «Хезболла» та інших шиїтських бойовиків у Сирії. Анкара звинувачує ці сили у неодноразових порушеннях домовленостей про припинення вогню, укладених минулого тижня.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу попередив, що якщо порушення триватимуть, він ігноруватиме мирні переговори, які Росія, Іран і Туреччина організують 23 січня в столиці Казахстану Астані.

«Після припинення вогню ми знову бачимо порушення. Коли ми дивимося на тих, хто робить ці порушення, то це «Хезболла», переважно шиїтські групи й сили режиму», – цитує Чавушоглу державне інформаційне агентство Туреччини Anadolu.

«Якщо ми не зупинимо зростання кількості порушень, процес Астани може зазнати невдачі», – додав турецький міністр.

4 січня бої тривали в місцевості Ваді Барада поблизу Дамаска, ствердужють спостерігачі з організації «Сирійська обсерваторія з прав людини». Уряд Сирії звинувачує повстанців у цьому районі в саботажі на критичній інфраструктурі водопостачання. Сирійські опозиційні сили твердять, що повітряні нальоти пошкодили насосну станцію і звинуватили «Хезболлу» у блокуванні доступу для перевірки системи водопостачання.