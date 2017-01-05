Морози в Україні тривалими не будуть – Кульбіда

Директор Гідрометцентру України Микола Кульбіда повідомив Радіо Свобода, що похолодання, яке зачепить переважно західні й північні області України, не буде тривалим.

«9-го числа ще найбільш холодна погода утримається в західних областях, з такими значеннями температури: від -14 до -19. А в наступні дні ми чекаємо поступового підвищення температури», – вказав Кульбіда.

Водночас морози, які впродовж найближчої доби прийдуть на значну частину території України, «не є абсолютно нічим надзвичайним», переконує фахівець.

«Мінімальна температура повітря протягом 6 – 9 січня у західних та північних областях сягатиме 14 – 19 градусів нижче нуля, у Карпатах та Прикарпатському регіоні нижче 20 градусів», – наголосив директор Гідрометцентру.

Водночас, як очікують синоптики, в більшості південних та східних областей у цей період у нічні години будуть зовсім невеликі мінуси: від 1 до 6 градусів, а в денні години близькі до нуля. Це стосуватиметься також частини центральних областей, додав Кульбіда.

Рясні опади в деякі регіони України принесе циклон, який прийде з півдня через Чорне море.

«Найбільше снігу ми очікуємо на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Там висота снігового покрову може зрости до 20 – 30 сантиметрів. В інших регіонах висота снігового покриву буде меншою, в Києві, наприклад, складе 10-12 сантиметрів, не більше. На південному сході України будуть опади у вигляді переважно дощу з переходом у мокрий сніг, там утворення снігового покриву ми не чекаємо. Тобто дуже контрастні погодні умови будуть на території України в цей період», – резюмував директор Гідрометцентру Микола Кульбіда.

Перед Новим роком і в перші дні 2017-го в Україні переважали температури, близькі до нуля. У південних і центральних регіонах фіксувалися й вищі температурні показники, що спричинило танення снігу.

Про рясні опади й різке похолодання з 6 січня українців попередила Державна служба з надзвичайних ситуацій.