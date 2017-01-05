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05 січня 2017, Київ 10:23
Новини | Міжнародні

Номінант Трампа на держсекретаря США переконав частину конгресменів щодо своєї кандидатури

Номінант обраного президента США Дональда Трампа на посаду держсекретаря Рекс Тіллерсон (л) і президент Росії Володимир Путін, архівне фото, 2012 рік

Номінант обраного президента США Дональда Трампа на посаду держсекретаря Рекс Тіллерсон (л) і президент Росії Володимир Путін, архівне фото, 2012 рік

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Номінант обраного президента США Дональда Трампа на посаду держсекретаря Рекс Тіллерсон переконав частину республіканців підтримати свою кандидатуру. Водночас демократи заявили, що потребують більше часу для ретельного аналізу зв’язків Тіллерсона з компанією Exxon Mobil та Росією.

Голова Комітету у закордонних справах Сенату Боб Коркер 4 січня назвав Тіллерсона людиною, яка мислить «значною мірою в основному напрямку» зовнішньої політики США. Коркер, чий комітет розглядатиме затвердження Тіллерсона 11 січня, сказав, що переконаний у здатності Тіллерсона здійснювати чітку політику США щодо Росії.

Тіллерсон є колишнім виконавчим директором енергетичної компанії Exxon Mobil. Він реалізовував експансію своєї компанії до Росії, став другом президента цієї країни Володимира Путіна, а також виступав проти санкцій, запроваджених після російської анексії Криму в 2014 році.

Представники обох провідних партій США неодноразово висловлювали стурбованість щодо відносин Тіллерсона з Москвою.

Зокрема, голова сенатського комітету з питань збройних сил Джон Маккейн, який назвав Путіна «бандитом», на запитання про можливість підтримки кандидатури Тіллерсона відповів жартом. «Це такий же реалістичний сценарій, як і те, що свині літають», – цитує Маккейна 4 січня видання Houston Chronicle.

Демократи закликали відкласти слухання щодо кандидатури Тіллерсона. Сам кандидат спробував випередити можливу критику щодо конфлікту інтересів, розірвавши всі зв’язки з компанією Exxon Mobil.

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