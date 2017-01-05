Номінант Трампа на держсекретаря США переконав частину конгресменів щодо своєї кандидатури

Номінант обраного президента США Дональда Трампа на посаду держсекретаря Рекс Тіллерсон переконав частину республіканців підтримати свою кандидатуру. Водночас демократи заявили, що потребують більше часу для ретельного аналізу зв’язків Тіллерсона з компанією Exxon Mobil та Росією.

Голова Комітету у закордонних справах Сенату Боб Коркер 4 січня назвав Тіллерсона людиною, яка мислить «значною мірою в основному напрямку» зовнішньої політики США. Коркер, чий комітет розглядатиме затвердження Тіллерсона 11 січня, сказав, що переконаний у здатності Тіллерсона здійснювати чітку політику США щодо Росії.

Тіллерсон є колишнім виконавчим директором енергетичної компанії Exxon Mobil. Він реалізовував експансію своєї компанії до Росії, став другом президента цієї країни Володимира Путіна, а також виступав проти санкцій, запроваджених після російської анексії Криму в 2014 році.

Представники обох провідних партій США неодноразово висловлювали стурбованість щодо відносин Тіллерсона з Москвою.

Зокрема, голова сенатського комітету з питань збройних сил Джон Маккейн, який назвав Путіна «бандитом», на запитання про можливість підтримки кандидатури Тіллерсона відповів жартом. «Це такий же реалістичний сценарій, як і те, що свині літають», – цитує Маккейна 4 січня видання Houston Chronicle.

Демократи закликали відкласти слухання щодо кандидатури Тіллерсона. Сам кандидат спробував випередити можливу критику щодо конфлікту інтересів, розірвавши всі зв’язки з компанією Exxon Mobil.