В Україні набрав чинності закон про Вищу раду правосуддя

В Україні 5 січня набрав чинності закон «Про Вищу раду правосуддя», ухвалений Верховною Радою 21 грудня 2016 року. Це сталося наступного дня після опублікування в офіційній парламентській газеті «Голос України».

Вища рада правосуддя створюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції. До 26 січня Вища рада юстиції має створити комісію з реорганізації.

Вища рада правосуддя має повноваження відстороняти, звільняти суддів, вносити президенту подання про їх призначення, ухвалювати рішення щодо порушення суддею або прокурором вимог про не суміщення посад, притягувати їх до дисциплінарної відповідальності. Також цей орган має повноваження позбавляти недоторканності суддів, підозрюваних у кримінальних злочинах.

Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 обирає з’їзд суддів, по 2 призначають президент, Верховна Рада, з’їзд адвокатів, всеукраїнська конференція прокурорів і з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ. Голова Верховного суду входить до складу цього органу за посадою.

Рішення ради можна оскаржити лише у Верховному суді.

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про Вищу раду правосуддя» 3 січня.