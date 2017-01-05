На Закарпатті переважно впоралися з наслідками негоди – ДСНС

На Закарпатті, де 4 січня фіксувалося ускладнення погодних умов, рятувальники переважно ліквідували наслідки негоди. Про це Радіо Свобода повідомила речниця управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області Наталія Батир.

«Буксирування автомобілів тривало вночі, на 6:00 (5 січня – ред.) відбуксирувано понад 80 автомобілів. Здебільшого це відбувалося у Воловецькому районі», – вказала Батир.

Знеструмлення було ліквідовано ще ввечері 4 січня, наголосила речниця.

«Наслідки двох лавин, які зійшли в Тячівському та Хустському районах, переважно ліквідовані», – також поінформувала Наталія Батир.

Водночас вона нагадала: синоптики попереджають, що небезпека сходження снігових лавин зберігається, тож рятувальники закликають туристів бути уважними й до покращення синоптичної ситуації не висуватися в гори.

Через сильні снігопади та хурделицю, які розпочалися у ніч на 4 січня, на Закарпатті було обмежено рух великовагового транспорту через перевали. Рятувальники відправляли вантажні автомобілі до місць тимчасового відстою і витягали зі снігових заметів інші транспортні засоби. На перевалах працює спецтехніка, у містах – комунальники розчищають дороги, а в засніжених селах трактори допомагають туристам дістатися трас. 25 населених пунктів залишилися без електрики внаслідок негоди 4 січня.