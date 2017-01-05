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05 січня 2017, Київ 11:52
Новини | Міжнародні

НАСА вперше відправить афроамериканського астронавта на МКС в 2018 році

Жанетт Еппс

Жанетт Еппс

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Національна аерокосмічна адміністрація США (НАСА) відправляє вперше афроамериканського астронавта на Міжнародну космічну станцію.

Фізик і науковець Жанетт Еппс, яка працювала на ЦРУ як офіцер розвідки, відправиться на станцію як бортінженер в 2018 році. Її керівником буде Ендрю Фейстел.

«Кожен екіпаж космічної станції приносить щось, і Дрю (Ендрю – ​ред.), і Жанетт мають багато, чим можуть поділитися», – сказав Кріс Кассіді, керівник Управління астонавтів у космічному центрі НАСА імені Джонсона в Х’юстоні.

«Космічна станція буде у виграші від наявності їх на борту», – сказав Кессіді.

Близько десяти афроамериканських астронавтів здійснювали польоти на космічних шатлах США, але Еппс буде першою афроамериканкою на космічній станції.

Її обрали в липні 2009 року як одного з 14 членів в складі 20 набору НАСА. Її підготовка включала також вивчення російської мови для того, щоб мати можливість спілкуватисяз космонавтами на МКС.

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