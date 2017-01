Адміністрація президента про статтю Пінчука: компроміси на умовах Росії – це невірна політика

В Адміністрації президента України розкритикували статтю олігарха Віктора Пінчука в американському щоденнику The Wall Street Journal і заявили, що компроміси на російських умовах є помилковою політикою для досягнення миру в Україні.

«Компроміси на умовах Росії – це невірна політика. Один із важковаговиків нової американської адміністрації якось зазначив: «історія вчить, що слабкість породжує зло». Такий підхід ніколи не приводив ані до стійкого миру, ані рятував життя. Радше навпаки, такий підхід завжди підживлює більше агресії та спричиняє нові людські страждання», – зазначив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, якого цитує прес-служба.

Єлісєєв не погоджується із закликом до компромісів на основі стурбованості, на його думку, страхи та слабкість «підігрівають апетити Росії, провокують ще сильнішу агресію і спричиняють людські страждання».

Він наголосив на наявності «червоних ліній, які ніхто в Україні не посміє перетнути».

За слова Єлісєєва, ніякої відмови від європейської та євроатлантичної інтеграції України не може бути.

«По-друге – ніякої торгівлі територіями України, будь-то Донбас чи Крим. Ці території не можуть бути частиною торгів для миру…По-третє – ніяких виборів на Донбасі, поки російський чобіт перебуває на українській землі. Україна виступає за проведення там місцевих виборів лише на підставі українського закону та стандартів ОБСЄ», – наголосив в представник Адміністрації президента України.

Стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, «Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією» (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), що вийшла 29 грудня 2016 року в американському виданні The Wall Street Journal, викликала хвилю критики.

Підзаголовок статті детальніше розкриває зміст думок олігарха: «Крим не повинен стояти на шляху угоди, яка закінчує війну. Життя, що будуть збережені, варті того». «Ми також повинні ясно дати зрозуміти, що ми готові прийняти поступове скорочення санкцій щодо Росії в міру наближення до рішення для вільної, єдиної, мирної та безпечної України», – заявив Пінчук.

Серед поступок, на які, на думу Пінчука, має погодитися Київ, олігарх назвав також відмову від ідеї приєднання до НАТО та ЄС у близькій і середній перспективі. Також Україна, на думку Пінчука, має відмовитися від ідеї встановлення контролю над своєю міжнародно визнаною територією на Донбасі до проведення там місцевих виборів: автор визнає, що в такому разі умов для чесних виборів не буде, але пропонує не зважати на це.

При цьому Пінчук не подав жодної пропозиції поступок із боку Росії, яка контролює й підтримує проросійських бойовиків на сході України, а також окупувала український півострів Крим.