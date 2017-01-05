Посольство: «Стрілецька громада» готова продовжувати утримувати могилу Коновальця в Нідерландах

У посольстві України в Канаді заявляють, що «Українська стрілецька громада» готова продовжувати утримувати могилу Євгена Коновальця в Нідерландах. Про це йдеться у відповіді посольства на запит Радіо Свобода.



«За наявною у нас інформацією «Українська стрілецька громада» готова як продовжувати утримувати згадану могилу в Нідерландах, так і до обговорення можливості перепоховання праху Коновальця в Україні, після визначення точного місця облаштування нової могили», – зазначається у відповіді.

У посольстві зазначили, що могилу Коновальця в Нідерландах фінансово утримує Українська стрілецька громада,штаб-квартира якої розташована в Торонто (Канада).

Цього тижня у Празі ексгумували останки українського письменника Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби – у зв’язку зі смертю чоловіка, який сплачував за утримання могили (його самого поховають на цьому місці).

Після цього голова ОУН Богдан Червак заявив, що в аналогічній ситуації є могила політичного діяча, першого голови ОУН Євгена Коновальця у Роттердамі.

«Оренду на місцевому цвинтарі сплачує «Стрілецька громада» з Канади. Це люди у поважному віці. А тому з об’єктивних причин може припинитися оплата. А відтак прах Євгена Коновальця опиниться за межами цвинтаря і в неукраїнських руках. Цього не можна допустити», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Червак також зазначив, що ОУН надасть допомогу, щоб прах Коновальця повернувся в Україну.