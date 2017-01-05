На Різдво поліція збільшить кількість нарядів на Донеччині – Аброськін

На Донеччині під час різдвяних свят безпеку гарантуватимуть понад дві тисячі правоохоронців у посиленому режимі. Про це заявив голова управління Національної поліції України в Донецькій області генерала В’ячеслав Аброськін.

«Напередодні Різдва Аброськін окреслив завдання переглянути розстановку сил і засобів поліції в кожному населеному пункті регіону і попередив начальників відділів і відділень про особисту відповідальність за безпеку людей», – повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

За даними відомства, особливу увагу буде приділено охороні правопорядку на лінії розмежування.

Безпеку жителів на вулицях міст цілодобово забезпечує понад 1600 правоохоронців, ще 600 поліцейських охоронятимуть правопорядок біля культових споруд, де відбудеться святкова служба.

У поліції повідомляли, що новорічна ніч в Україні пройшла спокійно. Тоді для гарантування безпеки громадян під час новорічних масових заходів в Україні залучали близько 10 тисяч працівників поліції та 1 тисячу військовослужбовців Нацгвардії України.