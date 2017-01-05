У Сенаті США відбудуться слухання щодо кібератак Росії

В американському Сенаті в четвер розпочинаються слухання з питання про можливе втручання російських хакерів в хід президентських виборів в США.

У сенатському комітеті зі збройних сил, який очолює республіканець Джон Маккейн, планують заслухати свідчення директора Національної розвідки Джеймса Клеппер, глави Агентства з національної безпеки Майка Роджерса і заступника міністра оборони у справах розвідки Марсела Леттра.

У п’ятницю, 6 січня, глави всіх американських розвідувальних відомств повинні проінформувати обраного президента Дональда Трампа з питання кібератак.

Розвідувальне співтовариство США вважає, що Москва намагалася втрутитися у перебіг виборів у США за допомогою хакерських атак на організації Демократичної партії і кандидата від цієї партії – Гілларі Клінтон.

Трамп неодноразово висловлював скептичне ставлення до цих висновків.

4 січня він також повторив твердження засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, що Росія не є джерелом витоку електронних листів, які були, як розглядається, зашкодили Клінтон на виборах 8 листопада.

Ввечері 4 січня газета The Wall Street Journal повідомила про плани майбутньої адміністрації реформувати американські розвідслужби, які Трамп і люди з його оточення, за даними газети, вважають надмірно політизованими.