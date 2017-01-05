За минулу добу на Донбасі один військовий поранений – Мотузяник

За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі жоден український військовослужбовець не загинув, один поранений, повідомив речник Міноборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він уточнив, що військовий отримав поранення в результаті обстрілів на Світлодарській дузі.

За даними речника АТО, минулої доби зросла бойова активність підтримуваних Росією бойовиків – кількість обстрілів зросла до п’ятдесяти двох, що є рекордним показником у 2017 році.

Мотузяник зазначив, що заборонене Мінськими угодами озброєння сепаратисти застосовували вчора на усіх напрямках, а на Луганському вперше за останні два тижні бойовики використали артилерію.

В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові сім разів порушили режим тиші минулої доби. В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби низки населених пунктів, зокрема селища Трудівське, сіл Крута Балка, Спартак і Саханка.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.