Турецький чиновник: нападником у Стамбулі був, ймовірно, представник уйгурів

Турецький чиновник заявляє, що нападником на нічний клуб у Стамбулі у новорічну ніч, ймовірно, був представник уйгурської меншини.

Заступник прем’єр-міністра Вейсі Кайнак заявив 5 січня, що той, хто стріляв, який залишається на волі, був, ймовірно, уйгуром, але він не міг сказати напевно.

Kaйнак також сказав, що турецька влада встановила можливе місце перебування нападника.

Уйгури – переважно мусульмани, тюркомовна меншина в західній частині Китаю зі значними діаспорами по всій Центральній Азії й Туреччині.

Заяви високопосадовця оголошені на тлі рейдів поліції в Стамбулі і околицях 5 січня, силовики затримали кількох підозрюваних.

Державне інформаційне агентство Anadolu повідомило, що затримані були уйгури.

У Стамбулі нападник увірвався в нічний клуб Reina з автоматичною зброєю і почав стріляти в людей, які святкували Новий рік. У результаті нападу загинули 39 людей і поранені 69.

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за цей інцидент, заявивши, що це напад на «відступників» і помста за військове втручання Туреччини в Сирії.