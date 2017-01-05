Правозахисники: зброю від Заходу використовують у воєнних злочинах в Іраку

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила у воєнних злочинах збройні формування, що воюють на боці урядової армії Іраку проти екстремістського угрупування «Ісламська держава».

За даними правозахисників, збройні формування використовують зброю, надану іракській армії щонайменше 16 країнами, зокрема, США, європейськими країнами, Росією і Іраном.

У доповіді, опублікованій 5 січня, правозахисники зазначають, що переважно шиїтські формування «використовували цю зброю для сприяння насильницькому зникненню і викраденню тисяч переважно сунітських чоловіків і хлопчиків, тортур і позасудових страт, а також для безглуздого знищення майна».

Amnesty International закликала країни, які постачають озброєння до Іраку, вжити заходів проти його використання бойовиками для порушення прав людини.

Іракська влада і представники країн Заходу також висловили занепокоєння щодо цієї ситуації.