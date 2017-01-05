Адвокат: фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» перенесли засідання з продовження арешту

Засідання судущодо чотирьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір», затриманих в Бахчисараї перенесли на 10 січня, розгляд запланований в підконтрольному Кремлю Київському районному суді Сімферополя. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

За його словами, на цих засіданнях суд має розглянути питання продовження запобіжного заходу.

12 травня в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках мусульман, а також у місцевому кафе. У результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абельтаров і Енвер Мамутов. Вони були затримані співробітниками ФСБ за підозрою в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, названих «терористичними».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».