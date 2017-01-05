«Укравтодор» обмежив рух великогабаритного транспорту в Одеській області

«Укравтодор» через погіршення погоди обмежив рух великовагового і великогабаритного транспорту в Одеській області.

Як йдеться у повідомленні відомства, це обмеження діє на дорогах загального користування державного значення.

Водночас в «Укравтодорі» повідомляють про відновлення руху великогабаритного транспорту на всіх дорогах державного значення Закарпатської та Івано-Франківської областей у зв’язку з поліпшенням погодних умов.

Напередодні «Укравтодор» обмежував рух великогабаритного транспорту в низці західних областей країни через погіршення погоди.

Як повідомив Радіо Свобода директор Гідрометцентру України Микола Кульбіда, найближчим часом найбільше снігу синоптики очікують на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей, там висота снігового покрову може зрости до 20 – 30 сантиметрів.