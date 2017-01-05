ДСНС: 6 січня в Україні очікуються сильні снігопади

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що 6 січня в Україні очікуються сильні снігопади.

Як повідомляє прес-служба відомства з посиланням на дані Укргідрометцентру, 6 січня вдень в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській областях сильні снігопади і хуртовини, снігові замети.

У ДСНС попереджають, що у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях очікуються місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь.

В Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 метрів за секунду, на Одещині та Миколаївщині місцями 25 метрів за секунду, на дорогах – ожеледиця.

«Укравтодор» через погіршення погоди вже обмежив рух великовагового і великогабаритного транспорту в Одеській області.