Апеляційний суд переніс розгляд скарги на арешт Єфремова на 17 січня

Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги на продовження арешту колишнього керівника парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Засідання суду, яке мало відбутися сьогодні, перенесли на 17 січня у зв’язку з відсутністю повного складу судової колегії.

У листопаді минулого року Печерський районний суд продовжив арешт Єфремова до 22 січня 2017 року.

4 січня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що обвинувальний акт щодо Єфремова вже передали до суду.

Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, організації захоплення будівлі управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи, організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка». Єфремов звинувачення відкидає.

Крім того, в рамках розслідування кримінального провадження щодо Єфремова силовики склали повідомлення про підозру низці колишніх посадовців з Луганщини.

30 липня 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про затримання Олександра Єфремова.