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05 січня 2017, Київ 16:23
Новини | Події

Апеляційний суд переніс розгляд скарги на арешт Єфремова на 17 січня

Олександр Єфремов

Олександр Єфремов

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Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги на продовження арешту колишнього керівника парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Засідання суду, яке мало відбутися сьогодні, перенесли на 17 січня у зв’язку з відсутністю повного складу судової колегії.

У листопаді минулого року Печерський районний суд продовжив арешт Єфремова до 22 січня 2017 року.

4 січня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що обвинувальний акт щодо Єфремова вже передали до суду.

Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, організації захоплення будівлі управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи, організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка». Єфремов звинувачення відкидає.

Крім того, в рамках розслідування кримінального провадження щодо Єфремова силовики склали повідомлення про підозру низці колишніх посадовців з Луганщини.

30 липня 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про затримання Олександра Єфремова.

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