У Туреччині в місті Ізмір стався вибух

В Туреччині в місті Ізмір, яке розташоване на березі Егейського моря, стався вибух.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, щонайменше один транспортний засіб горів біля будівлі суду в місті, також машини швидкої допомоги були направлені до місця вибуху.

Про загиблих чи поранених внаслідок вибуху наразі не повідомляється.

У Стамбулі нападник увірвався в нічний клуб Reina з автоматичною зброєю і почав стріляти в людей, які святкували Новий рік. У результаті нападу загинули 39 людей і поранені 69.

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за цей інцидент, заявивши, що це напад на «відступників» і помста за військове втручання Туреччини в Сирії.Пошуки нападника тривають.