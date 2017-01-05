Президент Філіппін «відкритий для проведення військових навчань» з Росією – речник

Президент Філіппін Родріго Дутерте відкритий для проведення спільних військових навчань з Росією, сказав його прес-секретар.

З моменту вступу на посаду в червні Дутерте неодноразово висловлював погрози і критикував США, давнього союзника, здійснюючи кроки для покращення відносин з Китаєм і Росією.

Зараз два російських військових кораблів здійснюють візит до Маніли.

Речник президента Ернесто Aбелла заявив, що візит «свідчить про те, що морське співробітництво в подальшому може бути посиленим».

Меморандум щодо угоди необхідно буде підписати між Манілою і Москвою, встановити рамки будь-яких майбутніх військових навчань, додав Aбелла.

Посол Росії на Філіппінах 4 січня заявив, що Москва готова стати «близьким другом Філіппін», додавши, що Росія готова поставляти південно-східній азіатській країні «сучасну зброю».