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05 січня 2017, Київ 16:25
Новини | Міжнародні

Президент Філіппін «відкритий для проведення військових навчань» з Росією – речник

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Президент Філіппін Родріго Дутерте відкритий для проведення спільних військових навчань з Росією, сказав його прес-секретар.

З моменту вступу на посаду в червні Дутерте неодноразово висловлював погрози і критикував США, давнього союзника, здійснюючи кроки для покращення відносин з Китаєм і Росією.

Зараз два російських військових кораблів здійснюють візит до Маніли.

Речник президента Ернесто Aбелла заявив, що візит «свідчить про те, що морське співробітництво в подальшому може бути посиленим».

Меморандум щодо угоди необхідно буде підписати між Манілою і Москвою, встановити рамки будь-яких майбутніх військових навчань, додав Aбелла.

Посол Росії на Філіппінах 4 січня заявив, що Москва готова стати «близьким другом Філіппін», додавши, що Росія готова поставляти південно-східній азіатській країні «сучасну зброю».

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