У Туреччині внаслідок вибуху в Ізмірі поранені три людини – ЗМІ

У Туреччині в місті Ізмір внаслідок вибуху поранені три людини, повідомляють турецькі ЗМІ.

За даними телекомпанії CNN Turk, щонайменше один транспортний засіб горів біля будівлі суду в місті, також машини швидкої допомоги були направлені до місця вибуху.

Як повідомляє інформаційне агентство Доган, щонайменше три людини пораненні в результаті вибуху. За даними агенції, вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.

Після вибуху поліція застрелили двох підозрюваних нападників в Ізмірі, повідомляє агентство Reuters.

Поліція шукає третього нападника, зазначає державне інформаційне агентство Anadolu.

Вибух в третьому за величиною місті Туреччини стався після того, як в Стамбулі під час святкування Нового року загинули39 людей. Відповідальність за напад взяло угруповання «Ісламська держава».