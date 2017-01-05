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05 січня 2017, Київ 16:25
Новини | Міжнародні

У Туреччині внаслідок вибуху в Ізмірі поранені три людини – ЗМІ

(©Shutterstock)

(©Shutterstock)

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У Туреччині в місті Ізмір внаслідок вибуху поранені три людини, повідомляють турецькі ЗМІ.

За даними телекомпанії CNN Turk, щонайменше один транспортний засіб горів біля будівлі суду в місті, також машини швидкої допомоги були направлені до місця вибуху.

Як повідомляє інформаційне агентство Доган, щонайменше три людини пораненні в результаті вибуху. За даними агенції, вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.

Після вибуху поліція застрелили двох підозрюваних нападників в Ізмірі, повідомляє агентство Reuters.

Поліція шукає третього нападника, зазначає державне інформаційне агентство Anadolu.

Вибух в третьому за величиною місті Туреччини стався після того, як в Стамбулі під час святкування Нового року загинули39 людей. Відповідальність за напад взяло угруповання «Ісламська держава».

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