На Прикарпатті через негоду розгорнули понад 60 пунктів обігріву

На Івано-Франківщині розгорнули 62 стаціонарні пункти обігріву У зв’язку з майбутнім похолоданням, повідомили в управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

Пункти обігріву створені здебільшого при лікувальних закладах, Червоному Хресті, центрах соцзахисту та навчальних закладах.

За словами виконувача обов’язків начальника сектору зв’язків зі ЗМІ та громадськістю управління ДСНС в області Світлани Бабушкіної, при необхідності будуть розгорнуті і мобільні пункти обігріву, які чергуватимуть цілодобово.

Застереження про похолодання час від часу транслюється по обласному радіо та місцевих телеканалах.

За інформацією державної служби автомобільних доріг в області, у високогірних районах Прикарпаття обмежено рух великовагового транспорту. Наразі на Вишківському і Яблуницькому перевалах забезпечено проїзд транспорту.

Як повідомив начальник обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович, сильні морози на Прикарпатті очікуються під час Різдвяних свят, особливо – 7 січня: вночі до 20 градусів морозу. В горах місцями можливе зниження температури до 25 градусів нижче нуля.

За прогнозами синоптиків, така погода протримається до 9 січня.