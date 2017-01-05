Слухання в Конгресі США: представники розвідки заявили про значну кіберзагрозу з Росії

Чільні представники спецслужб США заявили на слуханні в Конгресі, що Росія становить значну кіберзагрозу для військової, дипломатичної, торговельної і життєво важливої інфраструктури США.

За їхніми словами, Кремль став на значно агресивнішу позицію у своїх кібернападах, взявши за ціль урядові організації, недержавні аналітичні установи, політичні організації і бізнес-корпорації.

Директор національної розвідки США Джеймз Клаппер та інші провідні чільники спецслужб виступають у комітеті у справах силових структур Сенату зі свідченнями про російські кібервтручання у США, в першу чергу в перебіг передвиборчої кампанії.

Обраний президент США Дональд Трамп, відомий своєю проросійською позицією, і представники його команди продовжують ставити під сумнів дані американської розвідки, що до кібервтручання у президентські вибори у США причетна Росія.

На кінець цього тижня планується підготовка ще однієї доповіді спецслужб США з доказами втручання Росії, з матеріалами якої у п’ятницю мають познайомити і Трампа.

У вівторок директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан заявляв, що всі, хто сумнівається в участі Росії в кібервтручанні у вибори у США, має побачити цю доповідь, перш ніж робити свої висновки.

Минулого року всі 17 спецслужб США підтвердили, що вважають доведеним втручання в передвиборчу кампанію на шкоду кандидатові від Демократичної партії Гілларі Клінтон хакерів, пов’язаних із владою Росії. 29 грудня Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішньої безпеки США опублікували нову доповідь про кібератаки під час президентської кампанії, яка підтвердила причетність до них російських спецслужб. Після цього адміністрація чинного президента Барака Обами оголосила безпрецедентні санкції проти російських дипломатів у США. У Москві ж продовжують заперечувати будь-яке втручання Росії як держави у президентські вибори у США, на яких переміг висуванець Республіканської партії Дональд Трамп.