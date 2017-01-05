Возняк заявляє про зникнення 95 стародруків з Музею давньої книги у Львові, поліція з’ясовує

95 кириличних стародруків XVI- XVIІ століть, серед них і Апостол, виданий першодрукарем Іваном Федровичем, 2 манускрипти пропали з Музею мистецтва давньої української книги, що входить до складу Львівської галереї мистецтв. Про це заявив директор цієї установи Тарас Возняк.

За його словами, це з'ясувалося під час проведення перевірки фондів Музею мистецтва давньої української книги, зокрема кириличних стародруків, звірка експонатів музею триває у фондах стародруків латиницею і бібліотеки ХІХ століття.

«Ми шоковані зникненням і звернулись із зверненнями в поліцію, прокуратуру, СБУ. Це безпрецедентний випадок, перевірено лише одну частину збірки. Також є факти підміни стародруків», – каже Тарас Возняк, директор Львівської галереї мистецтв.

Тимчасом, попередній директор Львівської галереї мистецтв Лариса Разінкова-Возницька переконана, що нічого з музею не пропало, оскільки звірку фондів музею проводили влітку минулого року.

«Спершу треба повністю провести інвентаризацію, а не заявляти, що зникли якісь речі поки ще триває звірка. Не можу стверджувати, що відбувалось у Львівській галереї мистецтв упродовж чотирьох місяців, коли я вже не очолююю установу. Бо влітку минулого року ми проводили звірку фондів і стародруки були на місці. Я вважаю, що це є сфальсифікований напад на чесне ім’я Бориса Возницького і на мене. Потрібно цієї справою зайнятись компетентним слідчим органам», – заявила екс-директор Львівської галереї мистецтв Лариса Разінкова-Возницька.

Директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк пояснив, що вирішили повідомити публічно про відсутність цінних речей, щоб унеможливити тиск і вплив на працівників установи і слідчі органи. На чорному ринку ціна за один такий експонат може сягнути і до 300-400 тисяч доларів.

У поліції Львівської області заявляють, що за заявою Возняка відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.

Музей мистецтва давньої української книги розташований у непридатному приміщенні поблизу палац Потоцьких. У ньому зберігається понад десять тисяч експонатів, а це рукописні та стародруковані книги, екслібриси, гравюри, давні карти. Тут представлені Апостол, Буквар та Острозька Біблія, надруковані Іваном Федоровичем, требник Петра Могили, гравюри видатних українських та європейських майстрів. Музей тривалий час не був обладнаний сигналізацією, а охоронцями працюють літні люди.