МЗС перевіряє, чи є серед постраждалих у результаті вибуху в Ізмірі українці

Генеральне консульство України перевіряє інформацію про наявність українців серед постраждалих у результаті вибуху в турецькому місті Ізмір.

«У турецькому Ізмірі – вибух біля будівлі суду. Генконсульство України перевіряє, чи немає серед постраждалих українців», – повідомляють у департаменті консульської служби МЗС України у twitter.

Сьогодні в Ізмірі біля будівлі суду стався вибух. За останніми даними, загинули поліцейський і співробітник суду, 10 людей поранені в результаті нападу в третьому за величиною місті Туреччини.

Як повідомили турецькі чиновники, поліція застрелила двох нападників, третій переховується.

У Стамбулі нападник увірвався в нічний клуб Reina з автоматичною зброєю і почав стріляти в людей, які святкували Новий рік. У результаті нападу загинули 39 людей і поранені 69.

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за цей інцидент, заявивши, що це напад на «відступників» і помста за військове втручання Туреччини в Сирії. Пошуки нападника тривають.