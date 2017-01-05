Нацрада заявляє про готовність передати телеканалу «1+1» бланк ліцензії

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заявляє про готовність передати телеканалу «1+1» бланк ліцензії, хоча і досі не отримала документальних підтверджень про кінцевого власника. Про це заявили голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко і його заступник Уляна Фещук.

За словами Артеменка, 15 грудня всі присутні члени Нацради проголосували за видачу ліцензії каналу «1+1» терміном на 7 років, однією з умов видачі ліцензії було особисте зобов’язання генерального директора телеканалу, що він надасть необхідні документи в день голосування.

«Ми повірили в це, але ні в цей день, ні в наступні 10 днів ми таких документів, які би підтверджували і уточнювали, хто є власником каналу, не отримали», – сказав Артеменко.

Він зазначив, що Нацрада досі не отримала відповіді від «1+1» на запит від 30 грудня 2017 року і чекає на неї.

Незважаючи на це, у Нацраді готові надати медіагрупі бланк ліцензії, як тільки представник каналу прийде, щоб отримати його.

«В першу чергу цей крок зроблено для того, щоб зняти напругу в суспільстві і в журналістському колективі», – пояснила Фещук.

Ані Артеменко, ані Фещук на запитання журналістів відповідати відмовилися. Одразу після завершення брифінгу директор з юридичних питань «1+1» Тетяна Смирнова заявила, що кінцеві бенефіціарні власники розкриті на офіційних сайтах телерадіокомпанії, а відповіді на запити Нацради від 30 грудня 2016 року були надані своєчасно.

«Відповідно до даних Укрпошти, Національна рада отримала наш лист з відповіддю 3 січня з самого ранку», – сказала вона.

За її словами, компанія не надаватиме більше ніяких додаткових документів, якщо не отримає від Нацради нових письмових запитів про це.

Журналісти «1+1» поширили ввечері 28 грудня 2016 року текст відкритого листа до президента, прем’єр-міністра і голови Верховної Ради України, в якому заявили про загрозу позбавлення телеканалу ліцензії. Журналісти також з посиланням на «надійні джерела» заявили, що Адміністрація президента намагається вплинути на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення з метою передачі каналу в іншу власність. В адміністрації і Нацраді ці заяви заперечили.

У Нацраді натомість повідомили, що ще 15 грудня минулого року ліцензія для телеканалу «1+1» на аналогове мовлення переоформлена і продовжена на сім років. Бланк ліцензії на мовлення про продовження терміну дії попередньої ліцензії телеканал має отримати не пізніше ніж 6 січня 2017 року, додали в Нацраді. Водночас у відомстві повідомили, що звернулися до каналу з листом щодо підтвердження того, що кінцевий бенефіціарний власник каналу не змінився.